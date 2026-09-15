عثرت السلطات الإيطالية على رأس تمساح مجفف داخل حقيبة مسافر إيطالي لدى وصوله إلى مطار تورينو كازيل «ساندرو بيرتيني»، قادماً من مدينة ميامي الأمريكية عبر إسطنبول.

وجرى اكتشاف رأس التمساح خلال عملية تفتيش نفذها مسؤولو وكالة الجمارك والاحتكارات بالتعاون مع عناصر الشرطة المالية الإيطالية، ضمن إجراءات مكافحة الاتجار غير المشروع بالأنواع المحمية والمهددة بالانقراض.

لحظة العثور على رأس التمساح المجفف داخل حقيبة المسافر

رأس التمساح ملفوف بورق التغليف

وأظهرت عملية التفتيش أن رأس التمساح كان مجففاً وملفوفاً بورق تغليف عادي داخل أمتعة المسافر، فيما صادرت السلطات الإيطالية الرأس بعد اكتشافه.

وينتمي التمساح إلى «Crocodylia spp»، وهي من الأنواع المشمولة بالحماية بموجب اتفاقية واشنطن «CITES» التي تنظم التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.

غرامة تصل إلى 200 ألف يورو أو السجن

وأبلغت السلطات عن المسافر، وهو طليق، للاشتباه في استيراده عينة من نوع محمي دون حيازة الشهادة أو الترخيص اللازمين.

وبموجب القانون الإيطالي، تصل عقوبة المخالفة المنسوبة إليه، في حال إدانته، إلى غرامة تتراوح بين 20 ألفاً و200 ألف يورو، أو السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعام.

وتأتي الواقعة في إطار تكثيف السلطات الإيطالية عمليات التفتيش خلال فترة الصيف، خصوصاً على الرحلات التي تعد أكثر عرضة لمخاطر الاتجار غير المشروع بالأنواع المحمية.