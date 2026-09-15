توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الثلاثاء)، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة نجران، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي تبوك والرياض.

ولم يستبعد المركز تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من الخليج العربي والبحر الأحمر.

وفي البحر الأحمر، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة تراوح بين 15 و35 كيلومترًا في الساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تراوح بين 10 و30 كيلومترًا في الساعة على الجزء الجنوبي، وتصل إلى أكثر من 50 كيلومترًا في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ويرتفع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما يصل إلى أكثر من مترين على الجزء الجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وتكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، تصل إلى مائجة على الجزء الجنوبي.

أما في الخليج العربي، فتكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة تراوح بين 10 و25 كيلومترًا في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بالسرعة ذاتها على الجزء الجنوبي.

ويتراوح ارتفاع الموج في الخليج العربي بين نصف متر ومتر، فيما تكون حالة البحر خفيفة الموج.