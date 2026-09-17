تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة من ضبط مواطنين مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص في منطقة حائل، بحوزتهما بندقية شوزن، وبندقية هوائية، و39 ذخيرة شوزن، وجهاز نداء طيور، و4 كائنات فطرية مصيدة، وطبقت الإجراءات النظامية بحقهما.

وشددت القوات على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة 100,000 ريال، وعقوبة استخدام جهاز نداء الطيور غرامة 50,000 ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10,000 ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة 5,000 ريال.

استغلال رواسب في المدينة

وفي المدينة المنورة، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين الهندية واليمنية، لاستغلالهما الرواسب في منطقة المدينة المنورة، وطبقت الإجراءات النظامية بحقهما. وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في تجريف ونقل التربة.

تخييم دون ترخيص في عسير

وفي أبها، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في منطقة عسير، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه. وأوضحت القوات أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى 3000 ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.