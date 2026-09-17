يبدو جسدك أحياناً وكأنه يتحدث بلغة صامتة، مستخدماً أدوات بسيطة لا تلقي لها بالاً لتنبيهنا إلى مخاطر صحية كامنة. وتُعتبر الأظافر واحدة من أكثر المرايا الدقيقة التي تعكس حالة أعضائك الداخلية، إذ تحذر تغيرات ألوانها وشكلها من اضطرابات قد تصيب قلبك أو كبدك دون أن تشعر.

من بين هذه الإشارات، سلط باحثون أطباء من كلية روتجرز للطب في نيوجيرسي الضوء على ظاهرة سريرية لافتة، تحول المنطقة البيضاء التي تشبه نصف القمر عند قاعدة الظفر (المعروفة طبياً باسم Lunula) إلى اللون الأحمر.

المراجعة الشاملة التي نشرتها «المجلة الأمريكية للعلوم الطبية»، وأعادت فحص أدبيات طبية ممتدة منذ خمسينيات القرن الماضي، كشفت أن ظهور احمرار الهلال الظفري في عدة أظافر في وقت واحد، يستدعي تقييماً طبياً فورياً، حيث ارتبط بـ:

أمراض القلب والأوعية الدموية: نتيجة خلل التروية الدموية وتمدد الأوعية الدقيقة.

اعتلال الكبد والدم: حيث تؤثر السموم واضطرابات الدورة الدموية على الأوعية المجهرية تحت الأظافر.

أمراض المناعة الذاتية والمفاصل: مثل التهاب المفاصل والذئبة، التي تسبب تهيجاً وتوسعاً للشعيرات الدموية.

حالات خاصة: كالتسمم بأول أكسيد الكربون أو حتى الثعلبة البقعية.

كيف تفرق بين الخطر الموضعي والمرض الداخلي؟

يوضح الخبراء أن هناك فرقاً جوهرياً ومفصلياً يجب انتباهه:

إذا كان الاحمرار ظاهراً في ظفر واحد فقط، فغالباً ما يعود لسبب أو أسباب موضعية بسيطة أسفل ذلك الظفر، مثل اصطدام خفيف، أو التهاب بكتيري، أو نزيف سطحي.

أما إذا انتشر الاحمرار في أكثر من ظفر، فهذا مؤشر قوي على وجود مشكلة عضوية شاملة تؤثر على الجسم ككل.

ويعتقد الأطباء أن هذا اللون الأحمر الناجم عن تمدد الشعيرات الدموية وتجمع الدم أسفل الظفر، يمكن فحص خطورته مبدئياً عبر الضغط الخفيف على قاعدة الظفر، فإذا تحول اللون إلى الأبيض مؤقتاً ثم عاد للأحمر فور رفع الضغط، فهذا يثبت تدفق الدم الزائد ويستدعي استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وتدارك أي مرض صامت في بدايته.