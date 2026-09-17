ناقش أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، بحضور ممثلة وزارة البلديات والإسكان والمشرف العام على ملف دعم وتطوير وتمكين التاجر المُتنقّل، الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز، سبل تطوير قطاع التاجر المتنقل في المنطقة، وتمكين ممارسي أنشطته، وتعزيز الفرص المتاحة لهم، بما يسهم في تنظيم القطاع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور المتعلقة بتمكين الباعة المتنقلين، ورفع كفاءة الحاضنات المخصصة لهم، إلى جانب بحث إنشاء وحدة متخصصة تُعنى بقطاع التاجر المتنقل، بما يعزز تنظيم القطاع وتطوير بيئته التشغيلية، ويدعم مستوى التكامل بين الجهات ذات العلاقة.

كما جرى بحث آليات تفعيل الأسواق والفعاليات بما يتيح فرصًا جديدة للتجار المتنقلين، ويدعم مشاركتهم في الأنشطة والمناسبات التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى تعزيز حضورهم في المواقع الملائمة وفق الأطر والاشتراطات التنظيمية المعتمدة.

وشهد الاجتماع مناقشة إطلاق حملة (قصة نجاح) الهادفة إلى إبراز التجارب المميزة للتجار المتنقلين، والتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم، وتسليط الضوء على قصص النجاح المحلية بما يحفّز رواد الأعمال ويدعم نمو مشروعاتهم.

وتأتي هذه الجهود في إطار اهتمام أمانة منطقة حائل بتطوير البيئة الداعمة للأنشطة الاقتصادية المحلية، وتمكين أصحاب المشروعات والتجار المتنقلين، وتوسيع الفرص المتاحة أمامهم، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة التكامل بين أمانة منطقة حائل ووزارة البلديات والإسكان والجهات ذات العلاقة لتطوير قطاع التاجر المتنقل، وتحسين تجربة التاجر والمتعامل معه، وتعزيز كفاءة البيئة التنظيمية والتشغيلية للقطاع، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين رواد الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.