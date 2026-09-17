في الوقت الذي يتربع فيه نجلها على عرش ثروات العالم، فجّرت ماي ماسك، والدة الملياردير الشهير إيلون ماسك، مفاجأة صادمة حول تفاصيل حياتها الخاصة، مؤكدة أنها لا تجد أدنى غضاضة في النوم بأسلوب زاهد ومتواضع للغاية، حتى عندما تجاور ابنها في أكثر منشآته الفضائية تطوراً.

المرأة التي بلغت الـ78 عاماً كشفت في تصريحات صحفية أنها أثناء زياراتها لابنها في منشأة «ستاربيس» التابعة لشركة «سبيس إكس» بولاية تكساس، تنام في «كراج» المنشأة! وقالت ببساطة أذهلت القراء: «إذا كان لديّ أريكة أو مرتبة على الأرض فأنا بخير.. وجود سقف فوق رأسك هو الرفاهية الحقيقية».

تعود هذه النظرة غير التقليدية للحياة إلى مسيرة طويلة عاشتها ماي ماسك؛ إذ نشأت وهي تخيم في قسوة صحراء كالاهاري، وقضت عقوداً تنام في منازل الآخرين حتى بلغت الستين من عمرها. وبعد انفصالها عن زوجها إيرول ماسك، كافحت بمفردها لإعالة أطفالها الثلاثة، وعملت في عدة وظائف في جنوب أفريقيا وتورنتو كعارضة أزياء وأخصائية تغذية، لتعرف تماماً قيمة الاعتماد على النفس بعيداً عن الاستعراض المالي.

وتتذكر ماي بدايات طفولة إيلون العبقرية والغريبة، مشيرة إلى أنه في إحدى الليالي أخبرها بأنه قضى الليل بأكمله في تصميم الصواريخ، لترد عليه ضاحكة: «لم تكن لدي أي خبرة بالصواريخ لأقدمها له.. كل ما كان بوسعي إعداده هو طبق من البيض المخفوق!».

ولم تتوقف والدة إيلون عن دعم نجلها حتى في معاركه السياسية والإعلامية، إذ كشفت أنها تدخل في مواجهات مباشرة مع الصحفيين الذين ينشرون تقارير تعتبرها غير منصفة بحق ابنها، وتكتب لهم عبر منصة «X»: «عار عليكم!»، مؤكدة أن ذلك كان يمنحها ارتياحاً نفسياً.

ورغم اقترابها من سن الثمانين، ترفض ماي ماسك فكرة التقاعد نهائياً، وتؤكد أنها تعيش أزهى سنوات حياتها كعارضة أزياء ومتحدثة عالمية، وتستعد لرحلات عمل مكثفة تشمل هونغ كونغ، وأوستن، وبوينس آيرس، وشانغهاي، مفضلة إدارة أعمالها بنفسها دون الاعتماد على أموال ثروة ابنها الهائلة!