أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم (الجمعة)، إصابة ناقلة في مضيق هرمز بمقذوف مجهول المصدر، مما أدى إلى اندلاع حريق جرى إخماده لاحقاً.

وأكدت الهيئة أنها تلقت بلاغاً مسؤولاً بتعرض الناقلة لهجوم بمقذوف مجهول مما أدى إلى نشوب حريق على متنها، لكن التقارير تفيد بسلامة جميع أفراد الطاقم، موضحة أنه لم يتم تأكيد أي ضرر بيئي للواقعة حتى الآن.



في غضون ذلك، نقلت وكالة «رويترز» نقلاً عن بيانات، اليوم، أن 4 سفن شحن بضائع عبرت مضيق هرمز أمس، بانخفاض عن 6 سفن في اليوم السابق، وأقل من المتوسط على مدى 10 أيام البالغ نحو 16 سفينة. وعرضت بيانات صادرة عن شركة «كبلر» المتخصصة في تتبع حركة السفن، دخول ثلاث سفن المضيق صوب الخليج وغادرته واحدة، مبينة أن السفن شملت ناقلتين من طراز باناماكس وواحدة من فئة سوبراماكس وسفينة من طراز كامسارماكس.



وكان المضيق يمر عبره خُمس إجمالي شحنات النفط والغاز العالمية قبل اندلاع حرب إيران. وكان «الحرس الثوري» الإيراني، أقر أمس باستهداف ناقلة نفط ترفع علم توجو بدعوى عبورها مضيق هرمز. ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري قولها إن ناقلة النفط «ترند» توقفت بعد اندلاع حريق على متنها، مهدداً بتدمير السفن في هرمز.



من جهة أخرى، قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج، اليوم، إنه لن ينشر أصولاً عسكرية في الشرق الأوسط من شأنها أن تجر بلاده إلى صراع مرتبط بحرب إيران، موضحاً أن الحكومة تدرس إمكانية توسيع دورها في حماية الملاحة عبر مضيق هرمز، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».