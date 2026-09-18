يتطلع ممثل الوطن النادي الأهلي إلى مواصلة سعيه نحو المجد العالمي عندما يواجه ماميلودي صن داونز، بطل أفريقيا، في مباراة كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم يوم غداً (السبت) على ستاد لوفتوس فيرسفيلد.



حصل حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة على مكانه في هذه المواجهة بعد فوزه على أوكلاند إف سي، بطل أوقيانوسيا، بنتيجة 1-0 في جدة الشهر الماضي، حيث سجل صالح أبو الشامات هدف الفوز الحاسم في الدقيقة 63.



سيضمن الفوز في بريتوريا للأهلي التتويج بكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم والتأهل إلى كأس التحدي، ليصبح الفريق السعودي على بعد فوز واحد فقط من بلوغ نهائي كأس القارات للأندية 2026 التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث سيواجه بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان.



اضطر الأهلي إلى التحلي بالصبر أمام أوكلاند، حيث فرض فريق المدرب مارينوس بوسيتش سيطرته على الاستحواذ، لكنه واجه صعوبة في اختراق دفاع الفريق النيوزلندي قبل أن يسجل أبو الشامات الهدف إثر انطلاقة إدوارد سبيرتسيان وتمريرته العرضية العكسية.



سيواجه بطل آسيا مرتين الآن تحدياً مختلفاً أمام صن داونز الذي يلعب على أرضه ويشارك في البطولة بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.



يُعرف الفريق الجنوب أفريقي، بقيادة المدرب ميغيل كاردوسو، بأسلوبه القائم على الاستحواذ وجودته الفنية في خط الوسط، وسيسعى إلى الاستفادة من أفضلية اللعب على أرضه في ستاد لوفتوس فيرسفيلد.



يدخل صن داونز مواجهة (السبت) بعد تعادله 1-1 مع تشيبا يونايتد في الدوري المحلي، بينما سيسعى الأهلي إلى البناء على الصمود الذي أظهره خلال فوزه على أوكلاند.



مع وجود الكبرياء القاري والكأس على المحك، سيكون فريق المدرب بوسيتش مصمماً على قطع خطوة مهمة أخرى في مشوار بدأ بتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في مارس من هذا العام.



الفريقين: ماميلودي صن داونز - الأهلي السعودي



الملعب: ستاد لوفتوس فيرسفيلد، بريتوريا



اليوم والوقت: (السبت) 4:00 عصراً