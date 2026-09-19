أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرض برج تبريد تابع لإحدى وحدات المفاعلات في محطة كورسك النووية الروسية لهجوم بطائرة مسيّرة، مؤكدة أن الحادثة لم تؤثر في تشغيل المفاعل ولم تتسبب في اندلاع حريق.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، أمس (الجمعة)، إنها تلقت معلومات تفيد بأن برج التبريد في وحدة مفاعل بالمحطة الواقعة غرب روسيا تعرض لضربة بطائرة مسيّرة في وقت مبكر من الخميس.

وأوضحت أن وحدة المفاعل كانت قيد التشغيل وقت تعرضها للضربة، لكنها واصلت العمل بصورة طبيعية عقب الحادثة.

أضرار طفيفة ومستويات الإشعاع طبيعية

من جانبها، أعلنت شركة الطاقة النووية الروسية الحكومية (روساتوم) أن الهجوم تسبب في أضرار طفيفة في المفاعل رقم (1) بالمحطة، دون أن يؤثر في عمليات التشغيل.

وأكدت الشركة أن المفاعل يواصل العمل بكامل طاقته، مشيرة إلى عدم حدوث أي تغير في مستويات الإشعاع وبقائها ضمن الحدود الطبيعية.

«الطاقة الذرية» تحذر من استهداف المنشآت النووية

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الهجمات التي تستهدف المنشآت النووية يمكن أن تعرض السلامة والأمن النوويين للخطر.

وشدد على أن استهداف المنشآت النووية أمر غير مقبول، داعياً الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب مخاطر وقوع حادثة نووية.