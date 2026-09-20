استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمار، (الأحد)، رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور فهد بن أحمد الحربي، يرافقه عدد من قيادات الجامعة، وذلك بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد.

وأكد نائب أمير المنطقة الشرقية أن ما يحظى به قطاع التعليم من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة أسهم في تعزيز مسيرة التطوير التعليمي، منوهاً بأهمية مواصلة الارتقاء بجودة البرامج الأكاديمية، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتمكين الطلبة من المعارف والمهارات التي تسهم في تأهيلهم للمستقبل، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقدّم الحربي لنائب أمير المنطقة الشرقية عرضاً عن استعدادات الجامعة للعام الجامعي الجديد، متناولاً خطط القبول والتسجيل ونسب القبول وأعداد المقبولين في مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية، إلى جانب الإجراءات المتخذة لاستقبال الطلبة وتهيئة البيئة الجامعية والأكاديمية المناسبة لهم، كما استعرض جاهزية الكليات والمرافق والقاعات والمعامل، وتطوير الخدمات التعليمية والإلكترونية والمساندة، والبرامج التوجيهية للطلبة المستجدين، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية محفزة، وتعزيز جودة التجربة الجامعية، وتهيئة الطلبة لتحقيق النجاح والتميز الأكاديمي.

ورفع الحربي لنائب أمير المنطقة الشرقية شكره وتقديره على ما تحظى به الجامعة من دعم واهتمام مستمرين، مؤكداً مواصلة الجامعة جهودها في تطوير منظومتها التعليمية والبحثية، وتعزيز إسهاماتها في خدمة المجتمع ودعم التنمية في المنطقة.