تشغّل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة متكاملة من مراكز العناية بضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين، على مدار 24 ساعة طوال أيام العام، بما يسهم في تقديم خدمات نوعية ومباشرة تعزز راحة القاصدين، وتيسر أداء مناسكهم وعباداتهم في أجواء آمنة ومطمئنة.

تكامل وسرعة استجابة

وتضم المنظومة 21 مركزاً للعناية بالضيوف، موزعة بين مركزين رئيسين و19 مركزاً فرعياً داخل رحاب الحرمين الشريفين، وتعمل وفق نظام تشغيلي موحد يضمن تكامل الخدمات وسرعة الاستجابة لحاجات ضيوف الرحمن، بما يعكس العناية التي توليها القيادة الرشيدة لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين والارتقاء بتجربتهم.

حزمة من الخدمات

وتقدم المراكز حزمة متكاملة من الخدمات، من أبرزها: الإرشاد المكاني والتوعوي لمساعدة ضيوف الرحمن على الوصول إلى وجهاتهم والتعريف بالمناسك، إلى جانب خدمات الدعم والإجابة عن الاستفسارات بلغات متعددة، وخدمة المفقودات من خلال استقبال البلاغات والتعامل معها وفق إجراءات منظمة تسرع عملية البحث وإعادة المفقودات إلى أصحابها، وكذلك خدمة حفظ الأمتعة، إضافة إلى تقديم العناية للفئات ذات الأولوية، ككبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، عبر خدمات تساعدهم على سهولة الحركة والاستفادة من المرافق والخدمات داخل الحرمين الشريفين. وأيضاً تشمل المراكز استقبال التائهين، ولا سيما النساء والأطفال، وتوفير الرعاية والعناية لهم حتى يتم التعرف على ذويهم وتسليمهم إليهم؛ بما يعزز الأمن والطمأنينة ويحافظ على سلامة القاصدين.

تحديد أقرب مركز

وسهلت الهيئة على المستفيدين الوصول إلى مواقع المراكز عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code)، بما يمكن القاصد من تحديد أقرب مركز خدمة والوصول إليه بسهولة وسرعة، وكل ذلك يأتي في إطار خدمة ضيوف الرحمن من خلال منظومة ميدانية تعمل على مدار الساعة لتوفير تجربة إيمانية ميسرة ومريحة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، بما يعزز ثقافة الضيافة ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين تجربة قاصدي الحرمين الشريفين.