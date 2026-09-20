قفزة جديدة في قناة السويس.. الإيرادات تتجاوز 567 مليون دولار في أغسطس

أعلنت هيئة قناة السويس ارتفاع حركة الملاحة والإيرادات خلال أغسطس الماضي، مع عبور 1358 سفينة بإجمالي حمولات صافية بلغت 68.3 مليون طن، مقابل 1070 سفينة بحمولات صافية 45.2 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات القناة ارتفعت خلال أغسطس إلى 567.1 مليون دولار، مقابل 326 مليون دولار في أغسطس 2025، بزيادة بلغت 56.7%، فيما ارتفع عدد السفن العابرة بنسبة 27% والحمولات الصافية بنسبة 51.1%.

وتعكس بيانات الملاحة تحسناً ملحوظاً في حركة العبور بالقناة، في وقت تواجه فيه التجارة العالمية اضطرابات جيوسياسية انعكست خلال السنوات الأخيرة على حركة السفن وسلاسل الإمداد ومسارات النقل البحري.



وأكد ربيع، خلال مشاركته في احتفالية اليوم البحري العالمي لعام 2026 في الإسكندرية، أن قناة السويس آمنة وأن حركة الملاحة بها منتظمة، مشدداً على استمرار عمل الخدمات البحرية بكفاءة، وجاهزية المرشدين لمواكبة حاجات السفن العابرة.

وأوضح أن المتغيرات الدولية والإقليمية أظهرت أهمية القناة في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن الهيئة تتعامل مع التحديات الراهنة من خلال سياسات مرنة وحلول تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز قدرة القطاع البحري على مواجهة التطورات المتسارعة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن إستراتيجية قناة السويس لا تقتصر على عائدات عبور السفن، وإنما تستهدف تنويع مصادر الدخل وتوسيع نطاق الخدمات البحرية، بالتوازي مع توطين صناعة الوحدات البحرية وتطوير الترسانات والشركات التابعة للهيئة.

وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة على تعزيز خدمات بناء وإصلاح السفن وتموينها بالوقود والإسعاف البحري وتبادل الأطقم، إلى جانب تطوير خدمات بحرية أخرى تستهدف تلبية حاجات الخطوط الملاحية والسفن أثناء عبورها القناة.

كما أشار ربيع إلى التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والانفتاح على الأسواق الدولية لتسويق المنتجات البحرية، بما يدعم تحول الهيئة إلى كيان أكثر تنوعاً في أنشطة النقل والخدمات البحرية.

ولفت إلى مشاركة الهيئة في تطوير عدد من الموانئ العربية والإفريقية، من بينها ميناء سرت الليبي الذي جرى افتتاحه بعد 14 عاماً من الإغلاق، إلى جانب قيام أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة التابعة للهيئة بنمذجة ميناء رأس الخير السعودي، والتفاوض بشأن نمذجة ميناءين في ناميبيا وتدريب دفعات من المرشدين وقباطنة القاطرات بهما.

وتأتي مؤشرات أغسطس في ظل مساعي قناة السويس لاستعادة مستويات الحركة والإيرادات التي تأثرت خلال الفترة الماضية بالاضطرابات الأمنية في منطقة البحر الأحمر، والتي دفعت شركات وخطوطاً ملاحية إلى تغيير مسارات بعض السفن، ما أثر على حركة العبور والإيرادات.

وتؤكد الهيئة أن استمرار تطوير الخدمات البحرية وتنويع مصادر الدخل يمثلان جزءاً من إستراتيجية التعامل مع المتغيرات في سوق النقل البحري، بالتوازي مع الحفاظ على قدرة القناة على أداء دورها الرئيسي كممر ملاحي عالمي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.