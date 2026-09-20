iCaur تدخل سوق السيارات السعودية من بوابة جدة بشراكة مع صناعات الغانم

أعلنت iCaur وصناعات الغانم افتتاح صالة عرض iCaur الجديدة في مدينة جدة، في خطوة تعزز حضور العلامة في سوق السيارات السعودية، وتوفر للعملاء في المنطقة الغربية فرصة التعرف عن قرب على أحدث طرازات iCaur وما تقدمه من تقنيات متقدمة ومواصفات تجمع بين الأداء والتصميم وتجربة القيادة.

وبموجب الشراكة، تتولى صناعات الغانم دور الوكيل الحصري لعلامة iCaur في المنطقة الغربية من المملكة، في خطوة تُمثّل دخولها إلى قطاع السيارات في السوق السعودية، مستندة إلى خبرتها الممتدة في قطاع السيارات وأسواق المنطقة.

ويأتي افتتاح صالة جدة ضمن استراتيجية iCaur للتوسع في السوق السعودية، وتعزيز وصول العلامة إلى العملاء من خلال شبكة متخصصة توفر تجربة متكاملة تشمل التعرف على الطرازات والخدمات وتجربة المنتجات، بما يواكب النمو المتسارع الذي يشهده سوق السيارات في المملكة وتطور تفضيلات المستهلكين.



واختارت iCaur السوق السعودية باعتبارها إحدى الأسواق الرئيسية في المنطقة، مستفيدة من تنوع احتياجات العملاء وارتفاع الطلب على السيارات التي تجمع بين التقنيات الحديثة والقدرات العملية والتصميم العصري.

وشهد حفل الافتتاح حضور رئيس صناعات الغانم يوسف بهبهاني، والمدير العام لـiCaur الغانم منيب جميل، إلى جانب نائب رئيس مجموعة شيري في الشرق الأوسط مارك ما، ومدير سوق iCaur في المملكة العربية السعودية موزن بينغ.

وقال رئيس صناعات الغانم يوسف بهبهاني: «ندخل السوق السعودية برؤية واضحة ونهج طويل الأمد، ونرى في iCaur العلامة المناسبة لبدء هذه المرحلة لما تتمتع به من تقنيات متقدمة وقدرات تنافسية. ويُمثّل افتتاح صالة جدة نقطة انطلاق مهمة لحضورنا في المنطقة الغربية، ونعمل من خلال هذه الشراكة على بناء العلامة وتقديم تجربة متميزة للعملاء ودعم نموها المستدام في السوق السعودية».

واستقطب حفل الافتتاح مئات من صنّاع المحتوى والضيوف وممثلي قطاع السيارات، وشهد مجموعة من التجارب والأنشطة التفاعلية التي أتاحت للحضور التعرف على هوية iCaur ومنتجاتها، إلى جانب الكشف عن النسخة المعدلة من iCaur V27.

ويعكس افتتاح صالة جدة توجه iCaur نحو بناء حضور أقوى في السوق السعودية، من خلال شراكة تجمع خبرة صناعات الغانم في قطاع السيارات مع توجه iCaur نحو تقديم سيارات مدعومة بالتقنيات الحديثة ومصممة لتلبية تطلعات الجيل الجديد من العملاء.

ومن المنتظر أن تمثل صالة iCaur الغانم في جدة نقطة تواصل رئيسية لعملاء العلامة في المنطقة الغربية، وأن تسهم في تعزيز حضور iCaur في السوق السعودية خلال المرحلة المقبلة.

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