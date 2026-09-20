يستعد البيت الأبيض لاستضافة مأدبة عشاء رسمية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالرئيس الصيني شي جينبينغ، بحضور نخبة من أبرز قادة التكنولوجيا في العالم، في لقاء يُتوقّع أن يحتل فيه الذكاء الاصطناعي مساحة واسعة من النقاشات بين القوتين العظميين.

وبحسب مسؤول أمريكي، سيشارك في الحدث رئيس (إنفيديا) جنسن هوانغ، والرئيس التنفيذي لـ(أوبن إيه آي) سام ألتمان، إلى جانب مؤسس (أمازون) جيف بيزوس، ورئيس (سبيس إكس) إيلون ماسك، ورئيس (أبل) تيم كوك، والرئيس التنفيذي لـ(غوغل) سوندار بيتشاي، في تجمُّع غير مسبوق لعمالقة التكنولوجيا داخل البيت الأبيض.

ويأتي اللقاء في ظل سباق عالمي محتدم بين الولايات المتحدة والصين على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسط جدل متصاعد في واشنطن حول مخاطر هذه التكنولوجيا وإمكانية إبطاء وتيرة الابتكار، وهو ما يرفضه ترمب الذي وصف المخاوف بأنها «خدعة»، بينما يدعو آخرون إلى تنظيم عالمي أكثر صرامة.

وكان الباحث السابق في (أنثروبيك) جاكوب كوكسون قد أثار موجة من القلق عندما قال إن مطوري الذكاء الاصطناعي «يعتقدون بجدية أنها قد تقتلنا جميعًا بحلول نهاية العقد»، قبل أن ينشر الرئيس التنفيذي للشركة داريو أمودي مقالًا يدعو فيه إلى إبطاء التطوير. وقد أيّد سام ألتمان وإيلون ماسك وديميس هاسابيس هذه الدعوة، مطالبين بإنشاء هيئة عالمية لتنظيم الذكاء الاصطناعي.

لكن رئيس (إنفيديا) جنسن هوانغ عبّر عن موقف مغاير، مؤكدًا في مقابلة مع (سي بي إس نيوز) أن «علينا أن نمضي بأسرع ما نستطيع، بغض النظر عن أي جهة أخرى»، في إشارة إلى ضرورة الحفاظ على وتيرة الابتكار.

ويُنظر إلى الصين منذ سنوات على أنها متأخرة عن الولايات المتحدة في هذا المجال، لكنها تقلّص الفجوة بسرعة، ما يجعل لقاء ترمب وشي محطّ أنظار العالم وسط آمال بأن ينجح الطرفان في إيجاد أرضية مشتركة لتنظيم هذه التكنولوجيا المتسارعة.

