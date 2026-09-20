

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، إثر محاولته تهريب 65,685 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، و60 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر.



وأكدت الجهات الأمنية استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المخالف، وتسليمه مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لمتابعة القضية.



الإبلاغ عن النشاطات المرتبطة بتهريب المخدرات



ودعت الجهات الأمنية الجميع إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة، أو عبر الرقم 994 لحرس الحدود، والرقم 995 للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أو عبر البريد الإلكتروني (995@gdnc.gov.sa)، مؤكدةً أن جميع البلاغات تعالَج بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.