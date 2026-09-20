نشأت «خبوب بريدة» لتشكّل على مدى أزمنة متعاقبة جزءاً من ذاكرة المكان في منطقة القصيم وتجسّد علاقة الإنسان بأرضه، وذلك بين كثبان الرمال ومواضع الماء والزراعة، بعد أن تحولت منخفضاتها إلى بيئات للزراعة والاستقرار، فنشأت المزارع والآبار والمساكن وتكوّنت حولها تجمعات سكانية قبل أن يصل إليها الامتداد العمراني وتتغير ملامح عدد منها، فيما بقيت أسماؤها شاهدة على تاريخ المكان وتحولاته.

دلالة جغرافية

يحمل مسمى «الخبوب»، وهو جمع خَبّ، دلالة جغرافية ارتبطت بطبيعة الأرض، ويُطلق محلياً على المنخفضات الواقعة بين الكثبان أو العروق الرملية، التي أسهمت خصائصها الطبيعية وتوافر المياه فيها في تهيئة بيئة ملائمة للزراعة والاستقرار، فحفر الإنسان الآبار، وغرس النخيل، وزرع المحاصيل، وأقام مساكنه بالقرب من مصادر المياه. وانتشرت الخبوب في مواقع عدة حول بريدة، ولا سيما في جهاتها الغربية والجنوبية والشمالية الغربية، وأسهمت طبيعة الأرض وموارد المياه في استثمارها زراعياً، وكان الماء محور الحياة فيها؛ إذ اعتمد الأهالي على الآبار المعروفة محلياً بـ«القلبان» في الشرب وري المزارع، فيما شكّلت النخلة أحد أبرز مكونات المشهد الزراعي، إلى جانب الحبوب والخضروات والأعلاف.

عناصر أساسية

ومن الماء والزراعة تشكّل الاستقرار؛ فأقيمت المساكن بالقرب من المزارع والآبار، وأصبحت المزرعة والبئر والمنزل والمسجد عناصر أساسية في حياة السكان، وارتبطت تفاصيل حياتهم بمواسم الري والزراعة والحصاد وجني التمور، وقامت بينهم علاقات الجوار والتعاون والمشاركة، لتغدو الخبوب فضاءات للسكن والعمل والحياة الاجتماعية.

مراحل تاريخية مختلفة

وكان للخبوب دور في النشاط الاقتصادي لبريدة ومحيطها، بما وفرته من منتجات زراعية وجدت طريقها إلى الأسواق، وأسهمت في إيجاد صلة بين مناطق الإنتاج والحركة التجارية، بما يعكس مكانة الزراعة في الحياة الاقتصادية للمدينة خلال مراحل تاريخية مختلفة. ومع اتساع الاستقرار، تعددت الخبوب ومسمياتها، ولم تكن أسماؤها مجرد مسميات مكانية، بل ارتبطت بسكانها ومزارعها وآبارها ومساجدها وطرقها، وظل عدد منها حاضراً في الذاكرة المحلية بما يحمله من دلالات جغرافية واجتماعية.