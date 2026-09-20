أعلن السجل العقاري اليوم بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ30,643 قطعة عقارية في مناطق الرياض والقصيم والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة. ويشمل التسجيل الأحياء التالية بمنطقة المدينة المنورة: (جزء من حي رهط، جزء من حي ورقان، جزء من حي الحمراء). وفي منطقة الرياض، الحلوة: (حي الغضا، جزء من حي الخزامى، جزء من حي العطيان، حي الكريس)، إلى جانب حوطة بني تميم: (حي النخيل)، وعدداً من المناطق العقارية الأخرى في المحافظات التالية: (ساجر، حوطة سدير، نفي، تمير، المجمعة، الدرعية، الجمش، أشيقر).



منطقة القصيم



يشمل التسجيل الأحياء التالية بمنطقة القصيم، في ضرية: (جزء من مركز المطيوي، حي المحمدية، حي الروابي، جزء من حي مركز المطيوي، جزء من قرية الرميثة، حي غرناطة)، إلى جانب عدد من المناطق العقارية في المحافظات التالية: (دخنة، أبانات). ويبدأ التسجيل في منطقة مكة المكرمة، بمحافظة الطائف في: (جزء من حي الهدا)، وكذلك في محافظة جدة: (جزء من حي الحمراء).



المنطقة الشرقية



ويشمل التسجيل في المنطقة الشرقية محافظة الرفيعة: (حي النسيم، حي النزهة، حي الياسمين، حي الدوائر الحكومية، وعدداً من المناطق العقارية الأخرى)، الصداوي: (حي هجرة الطليعة، حي الصداوي، حي الحيرة، حي المتياهة الجنوبية، وعدداً من المناطق العقارية الأخرى)، والسعيرة: (حي معرج السوبان، حي السعيرة، حي خبيراء)، والقيصومة: (حي أم قليب)، واللهابة: (حي الخزامى، حي الشروق، حي هجر، حي الهداء، حي الأثير، حي البستان، وعدداً من المناطق العقارية الأخرى)، وحفر الباطن: (مخطط هجرة النظيم، حي درب الإبل، حي القلت، وعدداً من المناطق العقارية الأخرى), وقرية العليا: (حي المحوى، حي صلالة، حي الشيط، حي الرديفة).



معايير محددة



ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقاراتهم قبل نهاية (الخميس) 24 ديسمبر 2026م، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري. وجرى اختيار الأحياء وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعاً عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة. ودعا السجل العقاري ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري (rer.sa)، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء (199002) للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل. ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.



موثوقية وشفافية



وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة؛ ليكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات. وسيصدر السجل العقاري «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساساً في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.