شهدت منطقة التجمع الأول في القاهرة حادثة مأساوية انتهت بوفاة فتاة، بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق، قبل أن يفرّ قائد المركبة من موقع التصادم، لتبدأ الأجهزة الأمنية سباقًا مع الوقت لكشف هويته وضبطه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادثة تصادم في أحد طرق التجمع الأول، فانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى المكان؛ حيث تبين أن سيارة مسرعة صدمت فتاة كانت تعبر الطريق، ما أدى إلى إصابتها إصابات خطيرة نُقلت على إثرها إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة متأثرةً بما لحق بها من جروح.

وفي الساعات الأولى، لم تكن هوية الفتاة معلومة، بينما بدأت الجهات المختصة إجراءات التعرُّف إليها وفحص ملابسات الحادث.

وتشير التفاصيل الأولية إلى أن قائد السيارة غادر موقع التصادم فور وقوعه، قبل أن يفقد السيطرة على المركبة ويصطدم بشجرة على جانب الطريق، في محاولة للهرب. وباشرت الأجهزة الأمنية أعمال الفحص والتحري، وجمع المعلومات المرتبطة بالسيارة وقائدها، إلى أن تمكنت من تحديد هويته وضبطه؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، لسماع أقوال المتهم، وفحص الأدلة الفنية المتعلقة بالتصادم، قبل أن تصرح بدفن جثمان الفتاة عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية والإجراءات القانونية اللازمة.



