أثارت المطربة رحمة محسن موجة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لاحظ متابعوها إلغاء متابعة الفنان أحمد العوضي على (إنستغرام)، قبل أن يرد الأخير بالإجراء نفسه، في خطوة لفتت الأنظار بالتزامن مع تصريحات الفنانة يارا السكري حول علاقتها بالعوضي خلال الفترة الماضية.

ورصد الجمهور اختفاء حساب أحمد العوضي من قائمة الحسابات التي تتابعها رحمة، ليتبين لاحقًا أن العوضي ألغى بدوره متابعتها، دون صدور أي تعليق من الطرفين يوضح أسباب هذه الخطوة المفاجئة.

وجاءت الواقعة في وقت يتصاعد فيه الحديث حول علاقة العوضي ويارا السكري، بعد ظهورهما معًا في ندوة في دبي، بحضور الإعلامي نيشان الذي وجّه سؤالًا مباشرًا لهما حول طبيعة العلاقة بينهما، مطالبًا إياهما بالاعتراف بحبهما.

وتحدثت يارا السكري خلال الندوة عن طبيعة العلاقات بين الثنائيات الفنية، قائلة: إن كثيرًا من الثنائيات الناجحة يكون بينها "حاجة حقيقية"، وهو التصريح الذي قوبل بتصفيق من الحضور، قبل أن يضيف نيشان: «تعالوا نحتفل بالحب ونقول مبروك»، موجّهًا التهنئة للعوضي والسكري، ما أعاد الجدل حول طبيعة العلاقة بينهما.

وبين تصريحات السكري، وتفاعل الجمهور، وإلغاء المتابعة المتبادل بين رحمة محسن والعوضي، تتواصل التساؤلات عبر السوشال ميديا دون أي توضيح رسمي حتى الآن.