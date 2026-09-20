سجل الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في المملكة ارتفاعاً بنسبة 4.9% على أساس سنوي خلال يوليو 2026، ليبلغ 113.3 نقطة، مقابل 108 نقاط في الشهر المماثل من عام 2025، وفقاً لنشرة إحصاءات الأعمال قصيرة المدى الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

ويعكس المؤشر أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة على المدى القصير، من خلال مؤشرات شهرية ترصد التطورات ومعدلات النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية للمنشآت العاملة في قطاع الأعمال بالمملكة.

وبحسب بيانات المؤشر منذ بداية العام، ارتفع الرقم القياسي من 108.8 نقطة في يناير إلى 109.1 نقطة في فبراير، و118 نقطة في مارس، و112.1 نقطة في أبريل، و116.3 نقطة في مايو، و111.9 نقطة في يونيو، وصولاً إلى 113.3 نقطة في يوليو.



وجاء ارتفاع الإيرادات التشغيلية مدعوماً بنمو عدد من الأنشطة الأعلى وزناً في المؤشر، إذ سجلت الصناعة التحويلية نمواً بنسبة 13.5%، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات 0.8%، والتشييد 1.6%، فيما ارتفعت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 9%، باستثناء نشاط التعدين الذي سجل تراجعاً سنوياً.

وعلى مستوى معدلات النمو السنوي للأنشطة الاقتصادية، تصدرت إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنمو بلغ 15.4%، تلتها الصناعة التحويلية بنسبة 13.5%، ثم النقل والتخزين بنسبة 12.3%.



وفي مؤشر آخر، ارتفع الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين في إحصاءات الأعمال قصيرة المدى بنسبة 7.4% على أساس سنوي خلال يوليو 2026.



وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بنمو الأنشطة الأعلى وزناً في المؤشر، حيث ارتفعت تعويضات المشتغلين في الصناعة التحويلية بنسبة 10.3%، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات 6.2%، والتشييد 4.6%، إضافة إلى التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.7%.