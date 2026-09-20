شهدت محافظة الدقهلية شمالي مصر حادثة مأسوية، رغم تكاتف أهالي المنطقة لمنع كارثة على شريط القطار، لكن القصة انتهت بمأساة داخل كابينة شاحنة كانت عالقة في مسار القطار.

تحول «مزلقان السكة الحديد» بمركز الجمالية إلى ساحة مواجهة مع الوقت بعد تعرض شاحنة نقل ثقيلة لعطل مفاجئ واصطدامها بالسور المحاذي للمزلقان، لتتوقف على قضبان السكة الحديد بالتزامن مع اقتراب قطار الركاب.

أدرك المارة وركاب السيارات خطورة الموقف مع تعالي صوت صفارة القطار، ليتحرك العشرات في تكتل جماعي سريع:

زحزحة الشاحنة: اندفع الأهالي نحو الشاحنة المحملة بأطنان البضائع لدفعها بعيداً عن حافة القضبان.

نجاح الخطة: أثمر المجهود الجماعي عن إزاحة الشاحنة مسافة كافية لخروجها من حيز مسار القطار، ليمر الأخير بسلام ودون أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وبينما كان الشارع يحتفل بنجاح عملية الإنقاذ، اكتشف المتواجدون أن السائق لم يخرج من الشاحنة وكان فاقداً للوعي بعدما شل الخوف حركته.

وكشفت التقارير الطبية عن التفاصيل التالية:

صدمة الرعب: تعرض السائق لحالة هلع شديدة أثناء توقف الشاحنة على القضبان.

توقف القلب: أدت الضغوط العصبية إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، ما تسبب في توقف مفاجئ بعضلة القلب أدى إلى وفاته.

أضفت ظروف السائق بعداً إنسانياً أعمق على الفاجعة، إذ تبين أنه اشترى هذه الشاحنة قبل أشهر قليلة مقابل أكثر من خمسة ملايين جنيه عبر التزامات مالية ثقيلة، لتكون مصدر الدخل الوحيد لأسرته.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادثة، وجرى نقل جثمان السائق إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية، وسط حالة من الحزن عمّت أرجاء المحافظة المصرية.