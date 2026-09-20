أدانت دولة قطر بأشد العبارات استهداف مليشيا الحوثي لمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية بصاروخ باليستي، ومحاولتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدن بيش والطائف وفرسان وينبع. وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم أن هذه الاعتداءات تمثل سلوكًا عدوانيًا مشينًا واستهتارًا مرفوضًا بأرواح المدنيين، وانتهاكًا سافرًا لسيادة المملكة وخرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي.



رفض قاطع للاعتداءات



وشددت على رفض دولة قطر القاطع للاعتداءات على الأعيان المدنية والمدنيين، وأكدت ضرورة الوقف الفوري لهذه الأعمال غير المسؤولة. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.