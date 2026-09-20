نائب أمير جازان يدشّن البرنامج الدعوي «البناء العقدي»

دشّن نائب أمير منطقة جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي اليوم (الأحد)، البرنامج الدعوي "البناء العقدي"، بحضور المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الدكتور خالد النجمي.

واستمعإلى شرح عن البرنامج الذي يهدف إلى تأصيل العقيدة الصحيحة، وترسيخ توحيد العبادة، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، بما يسهم في حماية المجتمع من الانحرافات الفكرية والشبهات المعاصرة، وتعميق الفهم الصحيح للعقيدة الإسلامية، وتشجيع العناية بمتونها العلمية؛ لإعداد جيل واعٍ راسخ العقيدة، متمسك بثوابته الدينية والوطنية.



ويُنفّذ البرنامج في جميع محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها، مستهدفًا مختلف شرائح المجتمع، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية، بما يعزز تكامل الجهود في نشر الوعي العقدي، وترسيخ القيم الإسلامية، والوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين.ويأتي البرنامج ضمن جهود "الشؤون الإسلامية" في نشر العلم الشرعي، وتعزيز الوعي العقدي، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال في المجتمع.