لقي فلسطيني اليوم (الأحد) مقتله بنيران الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما قُتل إسرائيلي بإطلاق نار من داخل سيارة بالقرب من مستوطنة في الضفة الغربية.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الشرطة قولها إن مسلحاً فتح النار على أشخاص كانوا في المكان، وقتل رجلاً إسرائيلياً قبل فراره، وأن الشرطة تبحث عن منفذ الهجوم.



وذكرت الشرطة أن قواتها تنفذ عمليات تمشيط واسعة النطاق لتحديد مكان المشتبه بهم والعثور على أدلة أخرى، فيما أمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الفريق إيال زامير بإرسال قوات إضافية إلى المنطقة للعثور على منفذ الهجوم.



وأفاد الجيش الإسرائيلي أن زامير أجرى تقييماً للوضع وأمر بتعزيز القوات، مبيناً أن الجيش أطلق عملية لمطاردة منفذ الهجوم وإغلاق الطرق في المنطقة.



جاء ذلك بالتزامن مع قتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص فلسطينياً، وزعم جيش الاحتلال أن الفلسطيني حاول دهس القوات بمركبته في شمال الضفة الغربية، لكنهم أكدوا أن أياً من جنوده لم يصب بأذى في الحادث.



وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوداً من الكتيبة 890 التابعة للواء المظليين، المتمركزين في المنطقة، أطلقوا النار على السيارة وقتلوا سائقها، كما تم إلقاء القبض على فلسطيني ثانٍ كان في السيارة.



وعقب الهجوم، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاسبة منفذي الهجمات ومن ساعدوهم، موضحاً أنه أصدر تعليماته إلى قوات الأمن الإسرائيلية بإرسال تعزيزات إلى الضفة الغربية وفرض إغلاقات وتنفيذ اعتقالات.



كما أمر نتنياهو بهدم منزل الفلسطيني الذي قتلته القوات الإسرائيلية في شمال الضفة.