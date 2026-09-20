أمير نجران يرأس الجلسة الأولى من الدورة الأولى لمجلس المنطقة للعام المالي 1447 / 1448هـ

رأس أمير منطقة نجران رئيس مجلس المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد اليوم، الجلسة الأولى من الدورة الأولى لمجلس المنطقة للعام المالي 1447 / 1448هـ الموافق 2026م، بحضور وكيل الإمارة للشؤون الأمنية فهد بن سعد الشريان، وأمين عام مجلس المنطقة صالح بن محمد آل مريح، ومسؤولي القطاعات ذات العلاقة، وأعضاء المجلس المعينين من الأهالي.

وبدأ المجلس أعماله بكلمة افتتاحية لأمير المنطقة رئيس المجلس، استهلها بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، بما أنعم به على هذه البلاد، في ظل ما توليه القيادة الرشيدة، من عناية واهتمام بمسيرة التنمية في شتى المجالات، بما يعود نفعه على الوطن والمواطن والمنشآت العامة والخاصة.

ورفع باسم أعضاء مجلس المنطقة وأهاليها وباسمه، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ولوزير الداخلية، بمناسبة إعادة تشكيل مجالس المناطق في دورتها الثامنة.



ورحّب الأمير جلوي بن عبدالعزيز بأعضاء مجلس المنطقة في انطلاقة دورته الثامنة، موضحًا أن الجلسة تتناول تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس، واستعراض مهام كل لجنة، بما يعزز دور المجلس في متابعة مسيرة التنمية وخدمة المنطقة وأهاليها.

وأكد أهمية دور مجلس المنطقة ولجانه في متابعة مسيرة التنمية، والعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل والتنسيق بين ممثلي الجهات الحكومية والأهالي، ودراسة حاجات المنطقة وتحديد أولوياتها التنموية، ومتابعة المشاريع ومستوى الخدمات، ورفع التوصيات التي تسهم في تطويرها وتحقيق تطلعات المواطنين.



واختتم كلمته بالدعاء للقيادة الرشيدة بالعون والتوفيق، وأن يديم على الوطن والمواطنين نعمة الأمن والأمان، موجهًا شكره وتقديره لرجال الأمن في جميع القطاعات، على ما يبذلونه من جهود في حماية الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره ومكتسباته.

بعد ذلك، استعرض المجلس تشكيل لجانه واختصاصاتها ومهامها خلال الدورة الثامنة، وبحث عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.