تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات (الإثنين)، وسط تقييم الأسواق فرص نجاح التحركات الدبلوماسية الرامية إلى تهدئة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتلقت الأسواق إشارات إيجابية بشأن إمكانية استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انفتاحه على عقد لقاء مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في نيويورك.



وفي السياق ذاته، أظهرت مذكرة صادرة عن «جيه بي مورجان» (الجمعة)، أن متوسط شحنات النفط من منطقة الشرق الأوسط بلغ نحو 17 مليون برميل يومياً خلال الأيام العشرة الماضية، بانخفاض 6 ملايين برميل يومياً عن متوسط مستويات عام 2025، مع استمرار تدفقات الخام رغم الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.



وعند التسوية، تراجعت عقود خام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 3.4%، بما يعادل 3.53 دولار، لتصل إلى 100.34 دولار للبرميل.



كما انخفضت عقود خام نايمكس تسليم أكتوبر بنسبة 4.5%، أو 4.52 دولار، لتسجل 95.78 دولار للبرميل.