فيما تتسع القيود المفروضة على حركة الطيران الإيراني إلى دول عدة في المنطقة والعالم، أعلنت مطارات النجف وأربيل والسليمانية في العراق، اليوم (الجمعة)، إيقاف جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى إيران.



وأوضحت إدارة مطار النجف، في بيان اليوم، أنها علقت الرحلات بين المطار والمطارات الإيرانية، مبينة أن القرار جاء استناداً إلى التوجيهات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.



وأشارت إلى أن تعليق الرحلات بدأ عند الساعة 02:00 من فجر اليوم (الجمعة) 25 سبتمبر، ويشمل جميع الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى إيران. وبحسب وكالة الأنباء العراقية «واع»، طلبت إدارة المطار من شركات الطيران والجهات التشغيلية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الرحلات المشمولة بالقرار، مع عدم تنفيذ أي ترتيبات تشغيلية تخص الرحلات خلال فترة الإيقاف.



وذكرت إدارة المطار أنها ستبلغ شركات الطيران والجهات ذات الصلة بأي مستجدات أو توجيهات رسمية بشأن استئناف الرحلات، دون أن تحدد في بيانها الجهة التي أصدرت التوجيهات أو الأسباب المباشرة وراء قرار التعليق.



وكان مطارا أربيل والسليمانية قد علّقا جميع الرحلات الجوية الإيرانية اعتباراً من اليوم، في أحدث تداعيات العقوبات الأمريكية الجديدة على قطاع الطيران الإيراني، فيما علّقت أمس مطارات أخرى، من بينها مطار بغداد.



يأتي ذلك في وقت أوقفت فيه مطارات عدد من دول العالم رحلاتها مع إيران، بينها دول مجاورة، أبرزها سلطنة عُمان وأذربيجان وجورجيا وتركمانستان والإمارات.



في المقابل، حذر مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم، من أنه إذا تعذر على طهران تسيير رحلات جوية والحصول على خدمات المطارات، فلن يتمكن أحد في المنطقة من ذلك أيضاً.



وقال محمد مخبر، في منشور على منصة «إكس»، إن «التماهي مع الولايات المتحدة في تنفيذ السياسات العدائية سيبقى راسخاً في ذاكرة الشعب الإيراني»، مضيفاً أن إستراتيجية بلاده في هذا الملف «واضحة»، ومفادها أن تكون حرية الطيران في المنطقة متاحة للجميع أو لا تكون لأحد.



وشدد مخبر بالقول: «إذا حُرمت إيران من حق الطيران والحصول على خدمات المطارات، فلن يتمكن أحد من ذلك أيضاً».