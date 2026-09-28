تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المؤتمر الدولي «جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة الانحرافات الفكرية»، الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بمشاركة أكثر من 30 مفتياً و54 متحدثاً من 34 جنسية، عبر 9 جلسات علمية تناقش مواجهة الانحرافات الفكرية وجهود المملكة في تعزيز الوعي والوقاية الفكرية.

برامج ومبادرات

وتستعرض الوزارة في المعرض المصاحب عبر جناحها برامجها ومبادراتها في نشر الوعي الشرعي وتعزيز الوسطية والاعتدال والأمن الفكري، إلى جانب التعريف بجهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتوزيع 300 نسخة من إصدارات المجمع على زوار الجناح. كما يستعرض الجناح عدداً من الحلول التقنية، أبرزها تطبيق «رُشد» وما يقدمه من خدمات شرعية وتوعوية، وتطبيق «الاستشهاد الصحيح» للتحقق من نصوص القرآن والسنة، وتطبيق تعليم الحج والعمرة الافتراضي ثلاثي الأبعاد متعدد اللغات.