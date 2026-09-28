ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أربعة مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم 32 متراً مكعباً من الحطب المحلي في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم، وسُلمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32,000 ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى 16,000 ريال لكل متر مكعب.

تجريف ونقل التربة

وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي ثلاثة مقيمين مخالفين من الجنسية الباكستانية؛ لاستغلالهم الرواسب في منطقة عسير، وطبقت الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط ثلاث معدات تُستخدم في تجريف ونقل التربة.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.