استضافت الهيئة العامة للإحصاء في جدة الاجتماع الحادي والخمسين لمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، بمشاركة رؤساء وممثلي الأجهزة الإحصائية العربية والمنظمات ذات العلاقة.

تطوير القدرات وتعزيز التدريب



وناقش الاجتماع تطوير القدرات الإحصائية في الدول العربية، وتعزيز التدريب والبحث، ومواكبة التطورات التقنية، وتوظيف الأدوات الحديثة لرفع جودة الإحصاءات الرسمية ودعم الخطط والسياسات التنموية والاقتصادية.



وتأتي الاستضافة في إطار جهود المملكة لتعزيز التعاون الإحصائي العربي وتطوير الكفاءات والخبرات، بالتزامن مع استعداداتها لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات في الرياض خلال نوفمبر 2026، بمشاركة مجتمع البيانات العالمي لبحث مستقبل البيانات والإحصاءات وتعزيز التعاون الدولي.