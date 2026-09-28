قدّم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي في مصر، خلال لقاء تلفزيوني، صورة شاملة عن الخدمات التي توفرها دار إقامة كبار الفنانين، موضحًا أن الدار لا تُعد مجرد مكان للإقامة، بل مشروع يستهدف منح الفنانين حياة متكاملة تجمع بين الراحة والرعاية والأنشطة الاجتماعية.

وقال أشرف زكي إن الدار تضم مجموعة واسعة من المرافق؛ من بينها حمام سباحة، وصالة ألعاب رياضية، وغرفة للعلاج الطبيعي، ومكتبة، إلى جانب تنظيم لقاءات وأنشطة تجمع الفنانين المقيمين، بما يعزز شعورهم بالونس والانتماء. مضيفًا أن الدار تشمل أجنحة فندقية للإقامة، ومطعماً ومطبخاً، وحديقة، إضافة إلى خدمات طبية يشرف عليها فريق يضم نحو 50 فردًا من التمريض والرعاية والخدمات المختلفة.

وأكد نقيب المهن التمثيلية أن الهدف من الدار هو توفير بيئة يشعر فيها الفنانون بالأمان والراحة، وسط زملاء جمعتهم سنوات طويلة من العمل والذكريات، مشيرًا إلى أن المشروع يقدّم نموذجًا مختلفًا عن الصورة التقليدية لدور رعاية كبار السن، إذ يجمع بين الرعاية والحياة الاجتماعية والأنشطة اليومية.

كما كشف عن مساهمات يقدمها فنانون وشركات لتلبية احتياجات الدار؛ من بينها تبرعات عينية للمواد الغذائية والمشروبات، إلى جانب مبادرات فردية مثل رغبة الفنان دياب في تقديم هدايا للدار، واقتراح توفير جهاز أوكسجين ضمن احتياجاتها.