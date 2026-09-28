كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عن حزمة من المؤشرات التي تعكس التحولات في سوق العمل والقطاع غير الربحي والتدريب والعمل التطوعي، أبرزها وصول عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى 2.7 مليون موظف وموظفة، وارتفاع مساهمة منظمات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى نحو 1.55% بقيمة تجاوزت 73 مليار ريال.



وقال الراجحي، خلال زيارته لمنطقة حائل: «فرص التدريب والتأهيل ارتفعت إلى 4.5 مليون فرصة تدريب ضمن حملة» وعد«، أُنجز منها حتى الآن مليونا فرصة، فيما استفاد أكثر من 1.5 مليون شخص من برامج التدريب التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية» هدف«، بدعم تجاوز 3.8 مليار ريال».



رضا المستفيدين عن الخدمات



وأظهرت الأرقام التي أعلنها الوزير توسعاً كبيراً في القطاع غير الربحي؛ إذ ارتفع عدد العاملين فيه من 19,200 عامل عام 2017 إلى 141,432 عاملاً في 2024، في وقت ارتفع فيه الإنفاق التنموي من نحو 1.6 مليار ريال إلى 6.1 مليار ريال خلال الفترة ذاتها. وأشار إلى أن رضا المستفيدين عن خدمات المنظمات غير الربحية بلغ قرابة 90%، فيما تجاوز عدد المنظمات غير الربحية 8,000 منظمة خلال 2026، محققاً نمواً تجاوز 382%، وشكلت المنظمات المتخصصة الداعمة للأولويات التنموية نحو 97% من إجمالي المنظمات.



1.7 مليون متطوع



وفي ملف العمل التطوعي، كشف الراجحي أن عدد المتطوعين في المملكة تجاوز 1.7 مليون متطوع خلال 2025، فيما بلغ عدد المشاركين في الأعمال التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن نحو 185 ألف متطوع، في مؤشر على اتساع قاعدة المشاركة المجتمعية. وفي جانب التمويل التنموي، أوضح الوزير أن بنك التنمية الاجتماعية قدم منذ إنشائه دعماً إجمالياً بلغ 170 مليار ريال، مؤكداً أن نمو مؤشرات التوظيف والتدريب والقطاع غير الربحي يأتي ضمن مسار تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ورفع مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.