تستعد ياسمينا العبد للظهور في تجربة سينمائية مختلفة من خلال فيلم (ولا كان على البال)، المقرر طرحه خلال شهر أكتوبر المقبل، وتشارك في بطولته إلى جانب نور النبوي وأشرف عبد الباقي، عن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد وإنتاج أحمد بدوي.

ويقدم الفيلم أجواء تجمع بين الكوميديا والرومانسية في مدينة الأقصر، حيث يجسد نور النبوي شخصية مرشد سياحي تتوالى أمامه مجموعة من المواقف والمفارقات، قبل أن تدخل فتاة إلى حياته وتقلب مسارها بصورة غير متوقعة.

بالتزامن مع ذلك، أنهت الفنانة ياسمينا العبد تصوير أحدث أعمالها السينمائية (ممسوس)، الذي تخوض بطولته إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة، بينهم عمر رزيق وتارا عبود ويوسف رأفت، فيما تترقب تحديد موعد طرح الفيلم للجمهور.

وينتمي «ممسوس» إلى أجواء الرعب والتشويق، إذ يتتبع مجموعة من الشباب يخوضون مغامرة غير محسوبة لاستكشاف أماكن في مصر تحيط بها حكايات عن وجود الجن والأرواح، قبل أن تتحول رحلتهم إلى سلسلة من الوقائع الغامضة والمخيفة التي تضعهم أمام أحداث لم يتوقعوها.