قررت نقابة الإعلاميين في مصر منع الإعلامي أحمد عبد العزيز، مقدم برنامج «الوسط الفني»، من مزاولة المهنة لمدة أسبوعين، عقب انتهاء التحقيق معه على خلفية شكوى تقدم بها الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية.

التحقيق يحسم الواقعة

وجاء القرار بعد استكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى أقوال أحمد عبد العزيز، وإتاحة الفرصة أمامه لتقديم دفاعه وتوضيح وجهة نظره، قبل بحث الواقعة في ضوء ميثاق الشرف الإعلامي المنظم للممارسة المهنية.

وأوضحت النقابة أن نتائج التحقيق أثبتت مخالفة الإعلامي لعدد من مواد ميثاق الشرف الإعلامي، المتعلقة بالحرية المسؤولة في العمل الإعلامي، واحترام الكرامة الإنسانية، وعدم الإساءة إلى أي فئة من فئات المجتمع، إلى جانب احترام حقوق المشاهدين والجمهور.

أسبوعان خارج الشاشة

وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات، أصدر الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، قرارًا بمنع أحمد عبد العزيز من مزاولة المهنة لمدة أسبوعين، اعتبارًا من 28 سبتمبر الجاري وحتى 11 أكتوبر المقبل.

النقد مكفول.. والتجريح مرفوض

وأكدت نقابة الإعلاميين أن حق النقد المهني وحرية الرأي والتعبير في تقييم أداء المسؤولين والمؤسسات مكفولان، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية.

وأوضحت أن التجريح أو تناول الحياة الشخصية لا يندرج ضمن الممارسة الإعلامية المقبولة، مؤكدة استمرارها في متابعة الأداء الإعلامي، والتوعية بأحكام القانون وميثاق الشرف الإعلامي، بما يعزز تقديم رسالة إعلامية مهنية ومسؤولة للجمهور.