عقد رؤساء الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الثاني عشر في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة نائب وزير الداخلية بمملكة البحرين، دولة الرئاسة، الفريق عادل بن خليفة الفاضل.

آلية العمل الاسترشادية



وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس في مجالي حماية النزاهة ومكافحة الفساد، من بينها اعتماد آلية العمل الاسترشادية للجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس، واعتماد موضوع الفعالية السنوية لعام 2027 بعنوان «تعزيز فعالية التعاون المباشر بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد».

تكريم الفائزين



كما شهد الاجتماع تكريم الفائزين في مسابقة دول المجلس للبحوث والدراسات في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد، واعتماد توصيات الفعالية السنوية لعام 2026، التي تناولت «التجارب الدولية في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في المجال الرياضي»، إضافة إلى اعتماد توصيات الورشة الخليجية بعنوان «مكافحة الفساد وتحديد هوية المستفيد الحقيقي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».



ودعت دول المجلس إلى استكمال إجراءاتها النظامية للانضمام إلى اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والتشجيع على مواصلة الاستفادة من أدوات وآليات التعاون وتبادل المعلومات التي تتيحها شبكة «غلوب إي» (GlobE Network).