بالرغم من البداية الجيدة للنصر، إلا أنه ما زال يبحث عن حلول جديدة لإعادة الوضع المالي لشركة النصر، بحيث يستطيع أن يتحرك وفق موازنة واضحة حتى يمكنه تجهيز الفريق لموسم طويل يحتاج فيه إلى تدعيم ببعض العناصر، اليوم لا يوجد في سوق الانتقالات غير الهلال، هو الذي يتحرك في هذا الإطار كما يشاء، التعاقدات المليونية ما زالت تحدث في الهلال، المخالصات أيضا تسير على قدم وساق في الهلال، في الواقع لا أحد يعرف حجم الميزانية التي يتحرك من خلالها الهلال، بعض اللاعبين لا يريد أن يغادر الهلال، إلا بعد أن يستلم قيمة عقده كاملة، المدرب إنزاغي يصر كثيرا على التغيير، وربما زاد إصراره بعد مباراة الفيصلي في الجولة الأولى، وتمحور هذا الإصرار حول النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي لا يعيش أفضل أيامه الاحترافية مع الهلال، ولم يعشها مع الاتحاد، ولا أعتقد أنه أصبح قادرا على الاستمرار كلاعب له مردود فني، لكن السؤال هل سينجح الهلال في التخلص من عقده؟ الحديث المستمر عن عقود الرعايات التي يتفوق فيها الهلال حسب الأخبار الصحفية لا يمكن تكون قادرة على ضخ كل تلك الملايين، والمتتبع لمسيرة الهلال منذ التعاقد مع المدرب الإيطالي إنزاغي يجد أن الهلال تعاقد مع أكثر من 20 لاعباً ما بين محلي وأجنبي وبعقود كبيرة، بينما أندية أخرى تخضع ملكيتها للجهة نفسها لا تستطيع فعل ذلك، ومهما كان الوضع المالي للهلال مستقرا من الصعب أن يتحمل كل هذه الأعباء المالية، حتى مشروع انتقال الملكية لشركة المملكة القابضة ما زال غامضا، ولا يوجد إعلان واضح حول هذا الأمر والسبب يعود إلى الجوانب المالية، إذاً نعود إلى النقطة نفسها، لا يستطيع الهلال أن يدخل في كل تلك الصفقات، دون أن تكون سببا مباشرا في عجز مالي قد يظهر في أي لحظة، فهل نشاهد تحركاً جديداً من الرقابة المالية المشددة تجاه نادي الهلال كما فعلوا مع النصر؟ النصر الذي يقوده كريستيانو رونالدو، والذي من الطبيعي أن يكون الأكثر إيرادات والأكثر عقود رعاية والأكثر استقرارا ماليا، ولا نفهم كيف أصبح تحت الرقابة المالية المشددة!؟



دمتم بخير،