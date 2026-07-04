حجز المنتخب المغربي مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تفوق بثلاثية نظيفة على نظيره الكندي في مواجهة دور الـ16 التي أقيمت بمدينة هيوستن، ليواصل «أسود الأطلس» كتابة التاريخ في البطولة العالمية.



وعانى المنتخب المغربي خلال الشوط الأول أمام ضغط كندي كبير، ووجد صعوبة في فرض أسلوبه، واكتفى بالصمود أمام محاولات المنافس دون أن يقدم الأداء المنتظر.



ومع انطلاق الشوط الثاني، تبدلت الصورة تماماً، إذ افتتح عزالدين أوناحي التسجيل في الدقيقة 50، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 82، مؤكداً تألقه بحصوله على لقب نجم المباراة.



وفي الوقت بدل الضائع، وضع البديل سفيان رحيمي بصمته بهدف ثالث أنهى به آمال المنتخب الكندي، ليؤكد تفوق المغرب ويمنح جماهيره انتصاراً مستحقاً.



وبهذا الفوز، يواصل المنتخب المغربي مشواره المميز في مونديال 2026، وينتظر في دور ربع النهائي الفائز من المواجهة المرتقبة بين فرنسا وباراغواي، في رحلة البحث عن إنجاز عالمي جديد.