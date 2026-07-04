أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد رحيله رسمياً عن تدريب منتخب تونس، بعد مهمة قصيرة في بطولة كأس العالم 2026.

رسالة رينارد

وكتب رينارد عبر حسابه على موقع «إنستغرام»: «قبل مغادرتي، أودّ أن أعرب عن خالص امتناني للاتحاد التونسي لكرة القدم لإتاحة الفرصة لي للمشاركة في كأس العالم 2026، لقد كان شرفاً لي تمثيل تونس وخوض هذه التجربة التي لا تُنسى».

وأضاف: «أتمنى للمنتخب التونسي كل التوفيق في المستقبل، أنا على يقين بأنه سيواصل مسيرته الناجحة، وسيسعد الشعب التونسي بأكمله، وسيكتب فصولاً مشرقة في تاريخه».

وختم المدرب الفرنسي رسالته: «شكراً لكل من ساندني طوال هذه الرحلة، أتمنى لكم جميعاً التوفيق في المستقبل، انتهت رحلتي».

180 دقيقة مونديالية

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد أعلن إقالة صبري لموشي عقب الهزيمة أمام السويد بنتيجة 5-1 في الجولة الافتتاحية من المونديال، وعين هيرفي رينارد بديلاً له، إلا أن منتخب تونس خسر في الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات أمام اليابان وهولندا بنتيجتي 4-0 و3-1، ليودّع البطولة من دور المجموعات.