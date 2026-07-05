أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي موجة واسعة من الجدل والتساؤلات، بعدما ظهرت بفستان زفاف في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، وسط أجواء احتفالية، ما دفع جمهورها إلى التساؤل حول ما إذا كانت تستعد للإعلان عن مفاجأة جديدة.

رسالة غامضة

وظهرت هيفاء مرتدية فستاناً أبيض وسط مجموعة من الفتيات والشباب الذين استقبلوها بـ"الزغاريد"، فيما اكتفت بتعليق مقتضب جاء فيه: «زغروتة حلوة رنت في بيتنا.. بيلبقلي الأبيض ما هيك؟»، من دون الكشف عن أي تفاصيل، لتفتح الباب أمام موجة واسعة من التكهنات.

تكهنات الجمهور

وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل لافت، إذ رجّح البعض أن الإطلالة تأتي ضمن كليب غنائي أو عمل فني جديد تستعد لطرحه خلال الفترة القادمة، بينما ذهب آخرون إلى احتمال إعلان ارتباطها، في ظل الغموض الذي أحاط بالفيديو.

جولة عالمية

بالتزامن مع ذلك، تواصل هيفاء وهبي استعداداتها لإطلاق جولتها الغنائية الجديدة «The Tour 2026/2027»، التي تُعد من أكبر مشاريعها الفنية، إذ تمتد على مدار عامين وتشمل 14 حفلاً في 10 دول.

لقاءات جماهيرية

ومن المقرر أن تحيي هيفاء حفلات في عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية، ضمن خطة تستهدف توسيع حضورها الفني والوصول إلى جمهور أوسع، في واحدة من أضخم جولاتها الغنائية خلال السنوات الأخيرة.