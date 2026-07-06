يواصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند تقديم عروض استثنائية في كأس العالم 2026، بعدما أصبح أول لاعب يسجل هدفين في شباك البرازيل خلال مباراة واحدة بالمونديال منذ الإنجاز التاريخي الذي حققه الثنائي الألماني توني كروس وأندريه شورله في نصف نهائي نسخة 2014.



وواصل مهاجم النرويج هوايته التهديفية في البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 7 أهداف، جاءت بواقع ثنائية أمام العراق، وهدف أمام كوت ديفوار، وثنائية أمام السنغال، قبل أن يضيف ثنائية جديدة في شباك البرازيل، ليؤكد أنه أحد أبرز نجوم النسخة الحالية.



وبات هالاند يقود منتخب النرويج بثبات نحو الأدوار المتقدمة، مستعيداً ذكريات كبار الهدافين في تاريخ كأس العالم، فيما شكّل تألقه الهجومي صداعاً متواصلاً لدفاعات المنافسين، وكان المنتخب البرازيلي أحدث ضحاياه في البطولة.