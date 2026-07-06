واصل المنتخب النرويجي تفوقه التاريخي اللافت أمام نظيره البرازيلي، بعدما عزز سجله المميز في المواجهات المباشرة بين المنتخبين، في واحدة من أكثر المفارقات إثارة على مستوى كرة القدم الدولية، إثر فوزه بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما في دور الـ16 من كأس العالم 2026.



وتقابل المنتخبان في خمس مباريات عبر التاريخ، انتهت ثلاث منها بانتصار النرويج، مقابل تعادلين، ولم ينجح المنتخب البرازيلي في تحقيق أي انتصار على منافسه النرويجي حتى الآن، وهي حصيلة استثنائية بالنظر إلى التاريخ الكبير لمنتخب «السامبا» وتربعه على عرش أكثر المنتخبات تتويجاً بكأس العالم.



وجاءت المواجهة الخامسة بين المنتخبين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، لتؤكد النرويج من جديد تفوقها أمام البرازيل وتضيف انتصاراً ثالثاً إلى سجلها في هذه المواجهة الخاصة. وكان المنتخبان قد التقيا أربع مرات قبل هذه المباراة، حققت خلالها النرويج انتصارين وتعادلا في مناسبتين، من بينها الفوز الشهير بنتيجة 2-1 في كأس العالم 1998.



وبات المنتخب النرويجي يمثل عقدة حقيقية للبرازيل، إذ ظل منتخب «السامبا» عاجزاً عن تحقيق الفوز أمامه رغم اختلاف الأجيال والمدربين والنجوم، لتبقى النرويج واحدة من الحالات النادرة في تاريخ مواجهات البرازيل الدولية.



رقم تاريخي يعكس تفوقاً نرويجياً غير معتاد أمام عملاق الكرة العالمية، ويضيف فصلاً جديداً إلى واحدة من أغرب المواجهات في تاريخ المنتخب البرازيلي.