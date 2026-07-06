تستمر الموجة الحارة في المنطقة الشرقية اليوم (الإثنين) حتى الساعة السابعة مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى أن الموجة تصل ما بين 47 و48 درجة مئوية، مصحوبة بهبوب رياح نشطة على المنطقة الشرقية، تشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والعديد، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها؛ مما يسبب في إثارة الأتربة، وتدني مستوى الرؤية الأفقية بين 3 و5 كيلومترات في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وأوضح مركز الأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس، ارتفاع درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية، بينما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.