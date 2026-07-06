قُتل 15 سجينا على الأقل و4 حراس خلال أعمال شغب، مساء أمس (الأحد)، في سجن يقع على مشارف العاصمة السريلانكية كولومبو، بحسب ما أعلن مصدر طبي، اليوم (الإثنين).



ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مديرة مستشفى نيغومبو بوشبا غاملات قولها: إن أكثر من 100 سجين آخرين نُقلوا إلى المستشفى عقب أعمال الشغب. وأضافت غاملات أن «بعض الضحايا أصيبوا بأعيرة نارية».



وأفادت السلطات في سريلانكا بأن الأحداث بدأت مساء الأحد عندما اشتبكت مجموعتان من السجناء وُصفتا بأنهما عصابتان متنافستان لتهريب المخدرات، داخل المنشأة التي تضم نحو 10 آلاف سجين.



وقال شرطي لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن الوضع خرج تماما عن السيطرة، وقُتل أربعة حراس أثناء محاولتهم السيطرة على أعمال الشغب.



واستدعيت وحدات من القوات الخاصة التابعة للشرطة كتعزيزات لكنها لم تدخل حرم السجن، في حين تجمع العديد من أفراد عائلات السجناء خارج المنشأة.



يذكر أنه في شهر ديسمبر من العام 2020، أسفر تمرد داخل أحد السجون في سريلانكا خلال جائحة كوفيد عن مقتل 11 شخصا وإصابة 117 آخرين، ما دفع الحكومة آنذاك إلى الإفراج عن مئات السجناء.



وبحسب إحصاءات رسمية، بلغ عدد السجناء في سريلانكا 41250، ما يعادل أربعة أضعاف الطاقة الاستيعابية للسجون.