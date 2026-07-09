أعلن الجيش الكويتي اليوم (الخميس) إحباط هجوم إيراني بأربعة صواريخ و10 طائرات مسيرة، ما أسفر عن إصابة شخص واحد.



وصرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، بأن القوات المسلحة رصدت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية، وصاروخ جوال واحد، و10 طائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها بنجاح.



وأوضح أن العدوان تسبب في وقوع أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا في عدد من المواقع بالبلاد، إضافة إلى تسجيل إصابة بشرية واحدة، حيث يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة، وحالته مستقرة.



وأشار إلى أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية قامت بالتعامل مع عدد من البلاغات المتعلقة بمخلفات عمليات الاعتراض.



وأكدت القوات المسلحة الكويتية استمرارها في أداء مهماتها وواجباتها بكفاءة واقتدار، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.



وأشار الجيش الكويتي إلى أن حصيلة الصواريخ التي تصدى لها الدفاع الجوي منذ بدء العدوان الإيراني ارتفعت إلى 386 صاروخاً باليستياً، و16 صاروخاً جوالاً، و916 مسيرة.



وكان الجيش الإيراني قد أقر في وقت سابق اليوم بتنفيذ هجمات على البحرين والكويت وقطر.