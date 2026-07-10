أعلن نادي الاتحاد، اليوم (الجمعة)، تعيين الألماني ينس فيسينغ مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، ليتولى قيادة «العميد» خلال المرحلة القادمة، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.



ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» مقطع فيديو لتقديم المدرب الجديد، مرفقًا بعبارة: «فيسينغ اتحادي»، في إشارة إلى بدء مهمته الرسمية مع الفريق.



ووجّه فيسينغ رسالة إلى جماهير الاتحاد خلال الفيديو، أكّد فيها حماسه لخوض التجربة، قائلاً: «كل بداية تحمل تحديًا، وهذا هو التحدي الذي اخترته. منذ اللحظة الأولى أدركت عراقة هذا النادي وحجم المسؤولية التي يحملها هذا الشعار».



وأضاف المدرب الألماني: «أؤمن بأن التحديات تصنع أعظم الإنجازات، وأنا هنا لأخوض هذا التحدي بكل شغف، وأن نبني فريقًا يليق بالاتحاد ويحقق تطلعات جماهيره العظيمة».



واختتم رسالته بالتأكيد على أهمية دعم الجماهير، قائلاً: «لكن هذه الرحلة لن تكتمل إلا بكم... وأنا أراهن عليكم».



ويأمل الاتحاد أن يقود فيسينغ الفريق إلى موسم ناجح، يواصل فيه المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، مستفيدًا من الإمكانات الفنية الكبيرة التي يمتلكها «العميد».