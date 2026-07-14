دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، أمس، التمرين التعبوي «استجابة 24»، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب قيادات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المشرف على تنفيذ التمرين.



واطّلع خلال التدشين على عرض قدمه المدير التنفيذي للعمليات الإقليمية بالمركز عادل الغامدي، استعرض فيه أهداف التمرين ومحاوره، وأبرز التطورات في جاهزية الجهات المشاركة لتنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت على سواحل منطقة تبوك. ويشارك في التمرين 42 جهة تمثل مختلف القطاعات البيئية والأمنية والصناعية والخدمية، بما يعزز التكامل بين الجهات ذات العلاقة ويرفع مستوى الاستعداد لمواجهة الحوادث البيئية المحتملة.



وأشاد أمير منطقة تبوك باهتمام حكومة خادم الحرمين وولي العهد بسلامة الإنسان وحماية البيئة، ولا سيما البيئة البحرية، من خلال سن الأنظمة والتشريعات التي تسهم في الحد من الحوادث المؤثرة على الثروات الطبيعية.



وأكد أمير تبوك أهمية التدريب المستمر والاستعداد المسبق للتعامل مع الكوارث البيئية باحترافية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الجاهزية، ورفع مستوى التنسيق والتواصل بين الجهات المعنية، وتعزيز سرعة الاستجابة لأي حوادث طارئة والحد من آثارها.



كما شدد على دعم إمارة منطقة تبوك لجميع أعمال التمرين، وتسخير الإمكانات اللازمة لإنجاحه، بما يسهم في تعزيز منظومة الاستجابة للطوارئ البيئية، وحماية الموارد الطبيعية، والمحافظة على البيئة البحرية وفق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة.