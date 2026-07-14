تمكن الفريق الطبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من إجراء علاج أسنان شامل تحت التخدير العام لطفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام، مصاب بمرض انحلال البشرة الفقاعي (Epidermolysis Bullosa)، أحد الأمراض الوراثية النادرة التي تتطلب عناية فائقة وإجراءات طبية دقيقة أثناء التدخلات العلاجية. وكان الطفل يعاني من آلام والتهابات متكررة في الفم أثّرت على قدرته على تناول الطعام وجودة حياته، ما استدعى إعداد خطة علاجية متكاملة شارك في تنفيذها فريق متعدد التخصصات، مع مراعاة طبيعة المرض وما يسببه من تحديات صحية معقدة. ويُعد انحلال البشرة الفقاعي مرضاً وراثياً نادراً ينتج عن خلل في البروتينات المسؤولة عن تماسك طبقات الجلد، ما يؤدي إلى هشاشة شديدة في الجلد والأغشية المخاطية، فتظهر الفقاعات والجروح عند أقل احتكاك أو إصابة، وقد تمتد الإصابة إلى الفم والمريء، مما يسبب صعوبة في تناول الطعام والكلام، ويجعل أي إجراء طبي أو جراحي، بما في ذلك علاج الأسنان، يتطلب احتياطات خاصة وخبرات متقدمة لتجنب حدوث مضاعفات. وتمكن الفريق الطبي من تنفيذ الخطة العلاجية تحت التخدير العام بنجاح؛ مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والاحتياطات الطبية الخاصة بهذه الفئة من المرضى، ودون تسجيل أي مضاعفات، ولله الحمد، مع الحفاظ على سلامة الطفل طوال مراحل العلاج.