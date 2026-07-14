أثار النجم النرويجي إيرلينغ هالاند الانتباه مجددًا، ولكن هذه المرة خارج الملعب، بعد ظهوره لدى عودته إلى بلاده عقب خروج منتخب النرويج من ربع نهائي كأس العالم 2026 وهو يحمل راكونًا محنطًا يمسك بزجاجة فارغة.



وأثارت الصورة تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد تعليق مهاجم النرويج عليها عبر حسابه في «إنستغرام»، إذ كتب ساخرًا: «لقد تبعني إلى المنزل».



ويُعرف هالاند بشخصيته المرحة ومواقفه غير التقليدية، ليواصل صناعة اللحظات اللافتة حتى بعد نهاية مشوار منتخب بلاده في البطولة، إذ تحوّل التذكار الغريب إلى حديث الجماهير والمتابعين على مواقع التواصل.