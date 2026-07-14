تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم (الثلاثاء)، الساعة 10:00 مساء، إلى ملعب دالاس في ولاية تكساس الأمريكية، الذي يحتضن واحدة من أقوى مباريات بطولة كأس العالم 2026، عندما يلتقي المنتخبان الفرنسي والإسباني في نصف النهائي، في مواجهة يصفها كثيرون بـ«النهائي المبكر» بالنظر إلى القيمة الفنية الكبيرة التي يمتلكها الطرفان.

يدخل المنتخبان اللقاء وسط طموحات مشتركة ببلوغ المباراة النهائية، بعدما قدما مستويات مميزة طوال مشوارهما في البطولة، ليؤكدا مكانتهما بين أبرز المرشحين لحصد اللقب العالمي.

وتسعى إسبانيا إلى مواصلة تفوقها على فرنسا في المواجهات الأخيرة، بعدما أطاحت بـ«الديوك» من نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024 بالفوز 2-1، قبل أن تتوج باللقب، كما كررت تفوقها في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 بانتصار مثير بنتيجة 5-4، عقب مباراة شهدت إثارة كبيرة بعدما تقدمت إسبانيا بخماسية مقابل هدف، قبل أن تقلص فرنسا الفارق بثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة.

في المقابل، يبحث المنتخب الفرنسي عن كسر عقدة نصف النهائي أمام «الماتادور» والثأر من خسارتيه الأخيرتين، إلى جانب استعادة ذكريات تفوقه التاريخي في كأس العالم، إذ سبق أن تفوق على إسبانيا بنتيجة 3-1 في ثمن نهائي مونديال 2006، في المواجهة الوحيدة التي جمعت المنتخبين في تاريخ البطولة.

وتزداد أهمية اللقاء مع احتدام المنافسة على اللقب، إذ تنتظر الفائز في مواجهة المتأهل من نصف النهائي الآخر الذي يجمع الأرجنتين وإنجلترا، في نهائي مرتقب يعد بالكثير من الإثارة.