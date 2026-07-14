صوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم (الثلاثاء)، لصالح قرار بتمديد تقديم تقارير شهرية بشأن هجمات مليشيا الحوثي البحرية.



وقال مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي في كلمة بالاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي حول اليمن: «ندعم كل ما تتخذه السعودية من إجراءات لحماية أمنها»، معرباً عن إدانته للاعتداءات الحوثية على المنطقة الجنوبية بالسعودية.



وقال المندوب الأمريكي: «الطائرة الإيرانية استخدمت لنقل أسلحة للحوثيين تحت غطاء آخر»، موضحاً أن الحوثيين يهددون المدنيين.



وأشار إلى أن الحوثيين لم يمتثلوا لقرارات مجلس الأمن، مبيناً أن إيران والحوثيون يهاجمون السفن ويهددون الاستقرار.



وأكد المبعوث الأمريكي ضرورة اتخاذ تدابير لحظر تدفق الأسلحة للحوثيين.



وطالب المندوب الأمريكي بامتثال إيران لقرارات مجلس الأمن بشأن الحوثيين.



ونوّه مندوب فرنسا بمجلس الأمن: «على الحوثيين وضع حد لتهديداتهم للملاحة».



وعلى هامش الاجتماع الطارئ في مجلس الأمن، تلاسن كل من المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن والمندوب الصيني الذي قال: «أمريكا هي المسؤولة عن التوترات بالمنطقة وأنها تؤثر على الوضع في البحر الأحمر».



ورد المندوب الأمريكي عليه بالقول: «70% من الصادرات ذات الاستخدام المزدوج لإيران والحوثيين مصدرها الصين»، مضيفاً: «نمارس الدبلوماسية البناءة بشأن الشرق الأوسط».



ورد المندوب الصيني برفضه اتهامات أمريكا حول مواقف بلاده في الشرق الأوسط.



وطلبت الحكومة اليمنية من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع بتأييد من عدد من الدول العربية والغربية لمناقشة انتهاكات إيران للسيادة اليمنية وتهريب الأسلحة والخبراء إلى صنعاء.



وأكدت الحكومة اليمنية في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أن ما أقدمت عليه إيران بتسيير رحلة مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع بالقوة لسيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية، لا يمكن النظر إليه باعتباره إجراءً إنسانياً كما تروج له المليشيا، بل يمثل انتهاكاً جسيماً لسيادة اليمن، وتحدياً مباشراً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيّما التدابير المرتبطة بنظام الجزاءات المفروض على المليشيات.



وأوضح مندوب اليمن السفير عبدالله السعدي لمجلس الأمن أن هذه الرحلة لا يمكن النظر إليها باعتبارها رحلة مدنية اعتيادية؛ لأنها تمت دون إذن أو تنسيق مع السلطات المختصة في اليمن، وبما يتعارض مع القواعد المنظمة لتشغيل الرحلات الجوية الدولية إلى إقليم دولة ذات سيادة.